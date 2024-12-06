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بيان مشترك من ليفربول إيفرتون بشأن تحذيرات الأرصاد قبل الديربي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 6:57 م | آخر تحديث: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 6:57 م

نشر ناديا ليفربول وإيفرتون، مساء الجمعة، بيانًا مشتركًا قبل موقعة ديربي الميرسيسايد والمقرر لها عصر غدٍ السبت، في قمة الأسبوع الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء البيان كالتالي:

"نحث المشجعين الذين سيحضرون مباراة ديربي ميرسيسايد في جوديسون يوم غد على الانتظار وترقب تحذيرات مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة."

"نشر مكتب الأرصاد الوطني تحذيرًا بأن سرعة الرياح العاتية ستبلغ يوم غد من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل 112 كيلومترًا في الساعة. من المتوقع أن يبقى التحذير مستمرًا حتى الساعات الأولى من صباح الأحد."

"بالنظر لتحذيرات الطقس، نحث المشجعين على أخذ الحيطة والحذر خلال رحلتهم إلى الملعب."

"كما نحث المشجعين أيضًا على البقاء متيقظين لإرشادات السفر والطقس الوطنية في مناطقهم الخاصة."


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