ئيس الحكومة العراقية يدعو الدول العربية للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى ضرورة التنسيق مع الدول العربية للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في سوريا.

وقال السوداني خلال استقباله وزير الخارجية السوري بسام صباغ: "إن العراق يبذل جهودا سياسية ودبلوماسية متواصلة من أجل حفظ الأمن في سوريا، الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن في سائر بلدان المنطقة"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجدد موقف العراق "بالوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة وشعبها وأهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وشهد اللقاء التباحث في آخر تطورات الساحة السورية وعموم المنطقة.

وكانت مصادر في وزارة الخارحية العراقية، ذكرت في وقت سابق من، اليوم، أن وزراء خارجية كل من العراق فؤاد حسين والسوري بسام صباغ والإيراني عباس عراقحي عقدوا اليوم اجتماعا ثلاثيا لبحث تداعيات الازمة في السوريا بعد قيام جماعات مسلحة بالسيطرة على عدد من المدن السورية.

ومن المنتظر أن يعقد الوزراء الثلاثة بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا لعرض ما تم بحثه بشأن الأزمة في سوريا والخطوات الواجب اتخاذها لمنع جر المنطقة إلى وتيرة العنف.