استشهد عدد من الفلسطينيين صباح اليوم الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا، وفي قصف مدرسة للنازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وفي قصف شمال رفح جنوب القطاع.

وأكد مصادر محلية أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أدى لارتقاء عدد من المواطنين ولإصابة آخرين، فيما ارتقى مواطنان إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة الرافعي التي تؤي نازحين في بلدة جباليا.

وأفادت باستشهاد ثلاثة مواطنين إثر قصف جوي إسرائيلي لخربة العدس شمال مدينة رفح.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نسفت عددا كبيرا من المباني السكنية في مدينة غزة وفي مدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,580 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,739 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.