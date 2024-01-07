رئيس حزب ألماني: صواريخ توروس الألمانية - السويدية الفرصة الوحيدة لأوكرانيا في الصراع مع روسيا

دعا رئيس حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ألمانيا، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، إلى تسليم صواريخ كروز من طراز "توروس" إلى كييف، على غرار عدد من ممثلي الأحزاب الألمانية الأخرى.

وقال زودر، خلال اجتماع للحزب في بافاريا، إن أوكرانيا ستكون "قادرة على التصدي للهجمات المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ" بعد الحصول على هذه الأسلحة، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف زودر أن هذه هي "الفرصة الوحيدة لأوكرانيا حتى تتحلى بشجاعة جديدة وحتى لا ينتصر الروس".

وزعم زودر أنه إذا انتصرت روسيا ونأت الولايات المتحدة بنفسها عن الأزمات الدولية أكثر مما تفعل الآن، فإن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سوف يواجهان "مشكلة أمنية حقيقية".

ودعا عدد من ممثلي حزب "الخضر" و"الحزب الديمقراطي الحر" وحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، أمس السبت، إلى تسليم صواريخ توروس إلى كييف.

ومن ناحية أخرى، دعا بعض السياسيين الألمان علنا إلى شن هجمات على منشآت في روسيا، بحسب تاس.

وتطلب كييف من برلين، منذ فترة طويلة، إرسال هذه الصواريخ، غير أن المستشار الألماني أولاف شولتس رد على مثل هذه الطلبات بضبط النفس، وقرر، في أوائل أكتوبر الماضي، عدم توريد صواريخ "توروس" لأوكرانيا لفترة من الزمن.

وقال شولتس مرارا وتكرارا إنه يجري التفاوض على جميع شحنات الأسلحة مع الشركاء، مشيرا إلى أن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي وذخائر المدفعية يظل أولوية بالنسبة لألمانيا.

وتم شراء نحو 600 صاروخ من طراز توروس لصالح لقوات المسلحة الألمانية منذ 10 سنوات. وتشبه الصواريخ من طراز "توروس" الصواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية التي تم إرسالها بالفعل إلى أوكرانيا، غير أن هذه الصواريخ الألمانية - السويدية لديها مدى أطول قليلا يصل إلى 500 كيلومتر.

وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أن شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف وتدريب الجنود الأوكرانيين لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولن تغير الوضع في ساحة المعركة.