وزيرة خارجية ألمانيا قبل زيارتها للشرق الأوسط: يجب أن يكون هناك نهاية للإرهاب والمحنة الإنسانية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، لضرورة إنهاء العنف بعد ثلاثة أشهر من بداية الحرب في غزة.

وقالت بيربوك اليوم قبل بدء زيارتها التي تستمر أسبوعا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا: "يجب أن يكون نهاية للإرهاب. يجب أن يكون هناك نهاية للمحنة الإنسانية التي يعيشها الناس. يجب أن تخرج المنطقة من الدائرة الأبدية للعنف".

وأضافت أن إسرائيل لديها الحق والالتزام في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب، ولكن يتعين عليها حماية المدنيين على نحو أفضل كثيرا خلال عمليتها العسكرية.

وأشارت وزيرة خارجية ألمانيا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لمكافحة الجوع والأوبئة والبرودة.

وتعتزم بيربوك الالتقاء مساء اليوم الأحد في القدس بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج وكذلك بنظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإجراء مباحثات معهما.

وهذه هي الزيارة الرابعة لبيربوك لإسرائيل منذ بداية الأحداث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومن المقرر خلال كلا اللقائين بحث المساعي لأجل إطلاق سراح الرهائن الذين تم اختطافهم من جانب حركة حماس، ومناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وكذلك إمكانية تنفيذ حل الدولتين بعد انتهاء الحرب.

وشددت الوزيرة الألمانية اليوم على ضرورة وضع حجر الأساس لسلام وأمن مستدامين، وأكدت أنه لأجل تحقيق ذلك يجب ألا يصدر أي خطر على وجود إسرائيل بعد ذلك من غزة، ويتعين على حماس أن تلقي أسلحتها، كما يتعين على ميليشيات حزب الله الشيعية التي تتلقى دعما من إيران في لبنان وعلى الحوثيين في اليمن "الكف عن اللعب الخطير بالنار".

وأضافت بيربوك أنه لا يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبا إلى جنب في سلام إلا عندما يعني أمن أحدهما أمن الأخر، وتابعت أن ذلك لن ينجح إلا "إذا رأي كل طرف معاناة الآخر".