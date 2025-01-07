ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا بنسبة 6ر2% خلال العام الماضي

أظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا الصادرة اليوم الاثنين نمو مبيعات السيارات في بريطانيا خلال العام الماضي للعام الثاني على التوالي، مع وصول حصة السيارات الكهربائية من السوق إلى مستوى قياسي.

وذكرت الرابطة أن عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في بريطانيا خلال 2024 زاد بنسبة 6ر2% سنويا إلى 953ر1 مليون سيارة مقابل 903ر1 مليون سيارة خلال 2023.

وتراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا خلال ديسمبر بنسبة 2ر0%، وهو ما ينهي عاما مليئا بالتحديات بالنسبة لصناعة السيارات، حيث تسعى الشركات إلى تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية في محاولة لتحقيق المبيعات المستهدفة لهذه السيارات بحسب الرابطة.

وكان نمو المبيعات في عام 2024 مدفوعًا بالكامل بمبيعات الجملة، التي نمت بنسبة 8ر11% وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات السيارات الخاصة بنسبة 7ر8%، وهو ما يقل عن مستويات المبيعات في سنة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.

وفي الوقت نفسه، كشفت رابطة مصنعي وتجار السيارات أن العائق الرئيسي للنمو كان ضعف الطلب من قبل المشترين الأفراد، حيث اختار واحد فقط من كل 10 مشترين سيارة كهربائية في عام 2024.

وظلت سوق السيارات التي تعمل بالبنزين هي الأكثر شعبية، حيث استحوذت على 61% من السوق، مع احتلال السيارات الكهربائية الهجين المرتبة الثانية بحصة قدرها 16%. ومع ذلك، انخفضت حصة السيارات التي تعمل بالبنزين النقي إلى 4ر4% والديزل النقي إلى 6ر13% من السوق، حيث تحول المزيد من المشترين إما إلى المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أو إلى المركبات الكهربائية الهجين منخفضة الانبعاثات والمركبات الهجين القابلة للشحن.

ووصلت حصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى 6ر19% من السوق خلال العام الحالي، فيما تبلغ النسبة المستهدفة 22%.