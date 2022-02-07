انتخاب 3 أعضاء جدد في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

انتخب المجلس المركزي الفلسطيني مساء اليوم الإثنين، ثلاثة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاستكمال الشواغر فيها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، حل حسين الشيخ عن حركة "فتح" بدلا عن الراحل صائب عريقات، ومحمد مصطفى بدلا عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها نهاية عام 2020، والقيادي في الجبهة الديمقراطية رمزي رباح بدلا عن تيسير خالد الذي قدم استقالته اليوم.

كما تم انتخاب رمزي خوري رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي (خلفا لمحمد مصطفى)، ووفقا للنظام السياسي أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية.

وتعد اللجنة التنفيذية المكونة من 16 عضوا، أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير التي يترأسها محمود عباس إلى جانب رئاسته السلطة الفلسطينية منذ عام 2005.

يشار أن الدورة الـ 31 للمجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أنطلقت أمس الأحد في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وسط مقاطعة من فصائل فلسطينية من بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين .

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة، ولم تجر منذ ذلك الوقت أي انتخابات عامة للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.