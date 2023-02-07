محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة أخميم

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" بمدينة أخميم بجوار مجلس المدينة، المقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية، ويضم السلع الأساسية من "أرز، وزيت، وسكر، ودقيق، ومكرونة، ولحوم، ودواجن، وغيرها من السلع اللازمة، والمواد الغذائية"، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل إلى 20%.

ورافق المحافظ، خلال الافتتاح، النائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وممثلي الغرفة التجارية بسوهاج .

وتفقد المحافظ، الأجنحة المختلفة بالمعرض الذي يضم 10 عارضين لمختلف السلع والمواد الغذائية، منها جناح لعرض المنتجات شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

واطمأن المحافظ، على توافر السلع بالمعرض، موجها بالتيسير على المواطنين، والالتزام بالأسعار المقررة داخل المعرض.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والعمل على التوسع في توفير منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة نشرت عددت من المنافذ الجديدة، بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدا استمرار التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة.