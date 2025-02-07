خامنئي: التجربة أثبتت أنه ليس من الفطنة إجراء محادثات مع واشنطن

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن التجربة أثبتت أنه "ليس من الفطنة أو الحكمة أو الشرف" إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن خامنئي قوله: "ليس من الفطنة أو الحكمة أو الشرف التفاوض مع الولايات المتحدة. ولن يحل أيا من مشاكلنا. والسبب في ذلك؟ التجربة".

وأضاف أن إيران توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ودول أخرى بعد محادثات استمرت عامين، لكن الأمريكيين لم يلتزموا بها رغم تنازلات كثيرة قدمتها طهران.

وفي إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال خامنئي: "مزقه الشخص الذي يحكم الولايات المتحدة الآن".

وأوضح خامنئي أن إيران سترد بالمثل إذا هاجمتها الولايات المتحدة، قائلا: "إذا هددونا فسوف نهددهم. وإذا نفذوا تهديداتهم، فسننفذ تهديداتنا أيضا".

وفي إشارة إلى اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين قسراً من غزة إلى دول أخرى، قال خامنئي إن "الأمريكيين يجلسون ويقومون بإعادة رسم خريطة العالم على الورق. لكن هذا مجرد حبر على الورق، ولا أساس له في الواقع".

كان مسئول إيراني كبير قال لوكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، إن إيران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل الخلافات بينهما.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة بشأن طهران قبل أيام، تنص على إعادة سياسة "الضغط القصوى" على إيران، معرباً عن أمله ألا تضطر واشنطن إلى استخدام المذكرة، ملمحا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين البلدين.