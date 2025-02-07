محافظ الغربية: استعدادات مكثفة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة استعدت بشكل مكثف لضمان انطلاق الفصل الدراسي الثاني بصورة منظمة ومنضبطة، مشددًا على أهمية استكمال النجاحات التي تحققت خلال الفصل الأول، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تساهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأوضح المحافظ أن الغربية تضم 2732 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة، ويبلغ عدد الطلاب فيها أكثر من مليون و217 ألف طالب، موزعين بين التعليم العام والفني، حيث تعمل 592 مدرسة تعليم عام يوم السبت وتستوعب نحو 479,513 طالبًا، فيما تضم مدارس التعليم الفني 128 مدرسة بها 75,210 طلاب.

إجراءات الاستعداد للفصل الدراسي الثاني



عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية، حيث تم التأكيد على:

ضبط كثافات الفصول وفق المعايير المقررة.

تحقيق نسب حضور مرتفعة بين الطلاب، والتي بلغت أكثر من 90% خلال الفصل الأول.

الالتزام بالخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة لمراحل التعليم العام والفني.

التأكد من توزيع الجداول والخطط الدراسية على جميع المعلمين قبل بدء الدراسة.

متابعة جاهزية المدارس من حيث الصيانة، نظافة الفصول، وتجهيز المعامل والورش في مدارس التعليم الفني.

التأكد من تصفير أرصدة المخازن لضمان تسليم الكتب لجميع الطلاب في الأيام الأولى.

تحقيق الانضباط داخل المدارس

تفعيل وحدة دعم المعلمين لحل أي مشكلات تعوق العملية التعليمية.

تفعيل مجالس الآباء والأمناء لضمان التواصل مع أولياء الأمور.

الالتزام بأداء تحية العلم والنشيد الوطني في طابور الصباح لتعزيز روح الانتماء الوطني.

ضمان بيئة تعليمية آمنة



وجه المحافظ بتنسيق الجهود مع:

رؤساء المدن والأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس.

مديرية الأمن لتنظيم حركة المرور أمام المدارس.

مديرية الصحة والتأمين الصحي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

تحليل نتائج الفصل الأول ووضع خطط علاجية



صرّح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن المديرية اتخذت جميع الإجراءات لضمان بداية قوية ومنظمة للفصل الثاني، مؤكدًا على:

متابعة تسليم الكتب الدراسية دون تأخير.

تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية.

تحليل نتائج الفصل الأول ورصد نقاط الضعف لدى الطلاب.

تفعيل سجل 26 قرائية لمتابعة ضعاف التحصيل ووضع خطط علاجية لدعمهم.

التعليم.. أولوية قصوى للمحافظة

أكد اللواء أشرف الجندي أن تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس من أولويات المحافظة، مشددًا على أن الجهود المبذولة تأتي في إطار رؤية الدولة للنهوض بالتعليم، مؤكدًا أن: "نجاح المنظومة التعليمية يبدأ من الانضباط والالتزام، ونحن نسعى لتوفير بيئة تدعم التحصيل العلمي وتعزز من قدرات أبنائنا الطلاب ليكونوا قادرين على بناء مستقبل مشرق".