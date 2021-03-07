قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم لن يقبل بعطش الشعبين المصري والسوداني بسبب سد النهضة، مؤكدًا مصر لا زالت متمسكة بالمسار العاقل الذي تعمل به الدبلوماسية لحل الأزمة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أنه عندما تولى الرئيس السيسي الحكم في عام 2014 كانت كرة النار مشتعلة في أزمة سد النهضة ومحاولات حلها كانت صبيانية.

وتابع: «الرئيس السابق مرسي لم يعط أي اهتمام لأزمة سد النهضة، ولم يعط للموضوع وزنًا حقيقيًا»، معقبًا: «لحسن حظي لم أكن من الدبلوماسية الشعبية التي شكلها الإخوان للسفر إلى إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة».



