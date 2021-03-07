تفقد الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لجان إمتحانات الدراسات العليا المهنية MBA- MPA- DBA للعام الجامعي 2020/2021، والتى تنعقد خلال الفترة من السبت الموافق 27 فبراير وحتى السبت الموافق 20 مارس الجاري.

وقالت وهبة، إنه تم اعتماد مجموعة من القواعد والإجراءات الإحترازية وتم الإعلان عنها لجميع الدارسين قبل بدء الإمتحانات وقد إشتملت هذه القواعد على ضرورة إلتزام الطلاب بإرتداء الكمامات والقفازات الطبية مشيرة الى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشارت أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها، توزيع دخول الطلاب للجان الإمتحانات من أكثر من مكان دخول لمراعاة عدم التكدس والإزدحام، التعقيم المستمر للجان الامتحانات و الطرقات، كما تم الإعلان عن أماكن اللجان اون لاين من خلال الموقع الرسمي الرسمى للكلية وكذلك على مواقع التواصل الإجتماعى، وكذلك تواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة بالكلية و توفير المعقمات من الكحول والمواد المطهرة داخل المبانى لتعقيم الطلاب، تقليل عدد الممتحنين داخل اللجان و إتاحة مسافة بين كل طالب وآخر، أيضاً منع تبادل الادوات بين الطلاب، ومنع التواجد بساحات الكليات والتجمعات.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان الفصل الدراسى الاول ببرامج الشهادات المهنية بلغ 800 طالب وطالبة في عدد 11 تخصص من تخصصات برامج الماجستير في الإدارة الأعمال و٤ تخصصات ببرنامج الماجستير المهني في المحاسبة MPA،

و٦ تخصصات ببرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال DBA.

وأكدت هيام وهبه أنه بالنسبة للطلاب الوافدين تم تأجيل انعقاد امتحاناتهم لحين تمكنهم من الحضور إلى لقاهرة لأداء الأمتحان مراعاة للظروف الاستثنائية التى تشهدها بها البلاد والمرتبطة بتعليق الطيران خلال الفترة الأخيرة.