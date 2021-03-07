عمرو أديب: الدولة صارفة دم قلبها على لقاحات كورونا والناس مش مهتمة بالتطعيم

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يوجد اهتمام كبير بالتطعيم ضد كورونا في مصر، مشيرًا إلى انخفاض أعداد من يسجلون للحصول على اللقاح.

وأضاف أديب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «الدولة صارفة دم قلبها على اللقاحات لكن مفيش حالة استنفار مجتمعي، قليل لما بلقى حد يسأل عن التطعيم».

وأوضح أن بعض من يسجلون للحصول على لقاح كورونا لا يرغبون في التطعيم، معقبًا: «فيه ناس كتير سجلت وجالها مواعيد وكود ومراحتش.. هو عايز يجرب يشوف شغال ولا لا».

وذكر أن عدد من حصلوا على لقاح كورونا منذ بدء التطعيم يتراوح بين 2200 إلى 2500 شخص، متابعًا: «العدد زهيد.. والتطعيم مهم مش عشان تحمي نفسك من كورونا بس، عشان لو جاتلك ماتتبهدلش».