عرضت قناة "العربية" لقطات تُظهر تعزيزات روسية عسكرية قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية، بأن معارك بين القوات الروسية والأوكرانية في ضواحي كييف تتركز بين بلدات بوتشا وغوستوميل وإربين.

وأضافت أنّ القوات الروسية تمكنت من إحداث اختراق في خطوط القوات الأوكرانية بين بوتشا وإربين.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.



