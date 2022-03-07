رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من «عمليات القتل الإسرائيلية والإعدامات الميدانية»

حذرت الحكومة الفلسطينية، من "تداعيات تصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية".



ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في بيان، إلى التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية "التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، مستفيدة من انشغال العالم بالعملية العسكرية في أوكرانيا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وتقدم اشتيه بالتعازي لوالدي الطفل يامن جفال، الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية.



بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن "إعدام الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا شرقي القدس جريمة حرب مكتملة الأركان".



وأضافت الحركة: "إن إعدام جيش الاحتلال الصهيوني للفتى يامن نافز جفال، جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال وقادته".