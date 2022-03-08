دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الاثنين، إلى مُحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومُحاكمة قادته في المحاكم الدولية.

وقال الناطق باسم "فتح" في القدس محمد ربيع، في تصريح صحفي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عدوانها على الشعب الفلسطيني وتحديدا في القدس، في ظل انشغال العالم في الحرب الدائرة شرق أوروبا.

وأضاف أن حكومة الاحتلال لها باع طويل ومتواصل من الإعدامات الميدانية، وتنتهج سياسة منظمة ومتعمدة بقتل المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأوضح أن سياسة القتل والإعدام هي أبشع أشكال الإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي .

وأكدت الحركة، على لسان الناطق باسمها في القدس، أن الصمت الدولي وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للاحتلال، بات يشكل تشجيعا له للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل.

وعبرت الحركة عن استغرابها الشديد من ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي بتجاهل ما تفعله منظومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتباكيه على ما يحصل في شرق أوروبا، وتصنيف البشر أجناسا وأعراقا وأديانا.