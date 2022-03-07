إسرائيل تعلن إحباط إطلاق طائرات بدون طيار من إيران نحوها

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه إحباطه خلال العام الماضي، إطلاق طائرات مسلحة بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "تمكن الجيش الإسرائيلي في شهر مارس 2021 من اعتراض طائرتيْن مسيرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل، وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع F35i".

وأضاف أدرعي: "لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".

وأشار إلى أن "هذه أول مرّة في العالم تعترض فيها طائرات F35i طائرتيْن مسيّرتيْن إيرانيتيْن توجهتا نحو إسرائيل".

ولكن القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) أشارت إلى أنه تم اعتراض طائرة مسيرة ثالثة باستخدام السايبر.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط مسيرات أطلقت من غزة ولبنان وسوريا ولكن ليس باستخدام طائرات F35i.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي المزيد من التفاصيل عن أهداف إيران من إطلاق الطائرات أو مكان إسقاطها.