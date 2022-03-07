السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 133 مدنيا في خاركيف منذ بدء الحرب

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أفادت البيانات الصادرة من السلطات الأوكرانية بأن عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم خلال المعارك العنيفة في مدينة خاركيف شرقي البلاد وصل منذ بدء الهجوم الروسي إلى 133 شخصا بينهم خمسة أطفال.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" اليوم الاثنين استنادا إلى الشرطة الوطنية في منطقة خاركيف أن 76 فردا من مختلف القوات المسلحة الأوكرانية لقوا حتفهم في المعارك.

وتابعت "أونيان" أن المعارك أسفرت عن إصابة 443 شخصا بينهم 319 مدنيا.

ولم تتوافر معلومات مستقلة من منطقة الحرب.

يذكر أن خاركيف تتعرض لهجمات عنيفة من جانب القوات الروسية منذ أيام، وقالت بوابة "سترانا.نيوز" استنادا إلى متحدث باسم مجلس المدينة إن الهجمات أصابت مئات الأهداف في المدينة المليونية وأوقعت بها أضرارا، ومن بين الأماكن المتضررة الساحة المركزية للمدينة ومبان سكنية وإدارية.

وأفادت البيانات الأوكرانية بإصابة برج التلفزيون في خاركيف بأضرار جراء هجوم روسي.

وحسب الاستخبارات الداخلية الأوكرانية "إس بي يو" في خاركيف، فقد تم قصف مركز أبحاث يحتوى على مواد نووية بقاذفات صواريخ.

يذكر أن روسيا تصر على أنها تقتصر على مهاجمة الأهداف العسكرية فقط في أوكرانيا.