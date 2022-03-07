 ناصر منسي مهاجما وحيدا في تشكيل البنك الأهلي أمام المقاصة - بوابة الشروق
الإثنين 7 مارس 2022 2:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

ناصر منسي مهاجما وحيدا في تشكيل البنك الأهلي أمام المقاصة

الشروق
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 1:57 م | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 1:57 م

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق في مواجهة مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- إسحاق يعقوبو - موسي دياوارا

خط الهجوم: ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي - محمد لعبه - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - فادي فريد - محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - محمد بسيوني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك