ناصر منسي مهاجما وحيدا في تشكيل البنك الأهلي أمام المقاصة

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أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق في مواجهة مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- إسحاق يعقوبو - موسي دياوارا

خط الهجوم: ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي - محمد لعبه - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - فادي فريد - محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - محمد بسيوني.