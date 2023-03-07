أعلنت مديرية الصحة بمحافظة قنا، عن عقد المؤتمر الأول لوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام غدا الأربعاء، ويستمر حتى 11 مارس، بحضور نخبة متميزة من أستاذة كليات الطب من الجامعات المصرية المختلفة، والدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني والرئيس الشرفي للمؤتمر.

وأكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المؤتمر سيعرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي بوحدة مناظير عائشة المرزوق، والتي تعد أول وحدة مناظير متكاملة بمستشفيات صحة قنا، والتي ساهمت في القضاء على قوائم الانتظار بما يدعم الخدمات الطبية للمواطنين ويسهل عليهم حصولهم على تلك الخدمات المتنوعة سواء للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة.

وأشار الدكتور عماد الطيب، المنسق العام للمؤتمر، إلى أن المؤتمر سوف يقدم سلسلة تدريب وورش عمل للأطباء المشاركين، حول أحدث التقنيات والطرق الجراحية الحديثة لمرضى المناظير على يد أستاذة الطب المشاركين في المؤتمر، وكذلك عقد ورش عمل للأطباء في أقسام الجراحة والمسالك والنساء والتوليد.

وأضاف الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، أن المؤتمر سوف يساهم في دعم المستوى العلمي لطلاب كلية الطب وذلك من خلال الندوات العلمية والطبية "بالمجان"، مؤكدا أن المؤتمر سيعقد في الفتره من 8 إلى 10 مارس، كما سيتم عقد ورش العمل يوم 11 مارس بمستشفى قنا العام.

كما دعا الدكتور محمد حسن طايع، رئيس وحدة المناظير بمستشفى قنا العام، أبناء الفريق الطبي من العاملين بالمجال الطبي وطلاب الجامعة، بضرورة الاستفادة من المؤتمر بما يثري الحصيلة العلمية لديهم.