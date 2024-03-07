محافظ الغربية يتابع إزالة 45 حالة تعد على الأراضي ضمن الموجة 22

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتمكنت الحملات من إزالة ٤٥ حالة تعد، حيث أزالت الوحدات المحلية ٢٩ حالة بناء مخالف على مساحة ١١٩٠م٢ و ٨ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٧ قراريط و٢ سهم، وإزالة ٤ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٤٣٠ م ٢ و٤ حالات متغيرات مكانية غير قانونية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجة ٢٢ بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.