ألونسو بعد السقوط المدوي أمام بايرن: سنقاتل على كل فرصة

يهدف باير ليفركوزن، للتعافي من أحزانه في دوري أبطال أوروبا من خلال الإبقاء على آماله الضعيفة في الفوز بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" قائمة، بتحقيق الفوز غدًا السبت على فيردر بريمن.

وخسر ليفركوزن (0-3) أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وسيكون لديه مهمة صعبة في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواجد بايرن ميونخ على قمة جدول ترتيب أندية الدوري الألماني بفارق 8 نقاط أمام ليفركوزن، الذي لا يمكنه فقدان أي نقطة على أمل تعثر بايرن ميونخ.

لكن يظل تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، متفائلاً، وقال اليوم الجمعة "نحتاج إلى التزام كبير، إلى عودة قوية، وإذا كانت لدينا فرصة في شيء ما، فسوف نقاتل من أجلها".

وأضاف "المزاج اليوم أفضل من الأمس. تحدثنا عن كل شيء. يجب أن نكون محترفين وأن نركز على المباراة القادمة. أفضل طريقة للتحضير لمباراة جيدة هي أن يكون لديك شعور جيد".

وأردف "نريد أن نأخذ كل مسابقة على محمل الجد، والآن الدوري الألماني هو التالي في البرنامج. نحن في وضع يمكن أن يحدث فيه الكثير وما زال كل شيء مفتوحًا".

وتوج ليفركوزن بأول ألقابه في البوندسليجا الموسم الماضي بعد فوزه على بريمن (6-0) فيما تلقى هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت (2-2) في لقائهما الأول هذا الموسم في أكتوبر.

وقال ألونسو "لم نكن راضين بعد مباراتنا الأخيرة في بريمن. نحتاج للمزيد من الطاقة والوضوح لمباراة الإياب".