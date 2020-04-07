الصحة العالمية تدعو دول المنطقة لبذل المزيد من الجهود لدعم طواقم التمريض



دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، دول المنطقة إلى تسريع وتيرة الجهود المبذولة، وتكثيف الاستثمار؛ للحد من نقص أعداد طواقم التمريض والقبال.

وقال في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، صباح الثلاثاء، إن لكل فرد من طواقم التمريض والقبالة قصص مهمة جديرة بأن يطلع عليها العالم، مناشدًا إياهم بتعريف العالم بهذه القصص.

وأضاف أن تعريف الناس بما تفعله طواقم التمريض والقبالة سوف يلهم الشباب لينضموا إلى صفوفهم، كما سيرفع مستوى التقدير العام لهذه المهن الجوهرية.

وتابع: «نحن اليوم وكل يوم نقدر عمل طواقم التمريض والقبالة في جميع أرجاء العالم وإقليمنا على حد سواء، ونعرب عن امتناننا لهم وتضامننا معهم، ونعول على البلدان كي تحشد كل الدعم لهم».