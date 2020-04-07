دار نشر تتبرع بـ1000 كتاب لمراكز الحجر الصحي في كشمير

تبرعت دار نشر في سريناجار إحدى مقاطعات الهند بـ 1000 كتاب إلى مراكز الحجر الصحي المختلفة التي تم إعدادها في كشمير الواقعة شمال غرب الهند؛ لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال مالك إعجاز، صاحب دار النشر، إن الكتب ستساعد المرضى المحجوزين في مراكز العزل الصحي في تسلية أوقاتهم وتنوير عقولهم والحفاظ على حالتهم النفسية خلال محاربتهم للفيروس، داعيا جميع الجهات إلى محاولة التخفيف عن مرضى كورونا في الحجر الصحي لأنهم يمرون بأزمة صحية كبيرة تحتاج إلى تكاتف الجميع لرعايتهم- وفقًا لموقع "إنديا تايمز".

وفي الوقت ذاته، وفر عمدة سريناجار، جنيد عظيم ماتو، بتوفير 700 صندوق مجاني من المناشف الصحية لجميع النساء المتواجدت داخل الحجر الصحي في المقاطعة وتحديدًا في كشمير بعد تلقي رسائل من الأطباء بأن النساء يواجهن أزمة بسبب هذا الأمر.

وأكد العمدة بأنه تلقى رسائل استغاثة أخرى حول متطلبات الإمدادات الصحية في مرافق الحجر الصحي وسيحاول تجهيزها خلال ساعات لتوفير كل طرق الراحة لمرضى فيروس كورونا.

وتحاول الهند احتواء أزمة فيروس كورونا بعد وصول حجم الإصابات فيها لـ 4858 حالة، و136 حالة وفاة حتى اليوم، ولكن هذا العدد غير ثابت وسط استمرار انتشار المرض حول العالم.

ولتوفير أماكن لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس التاجي، أوقفت السلطات خطوط السكك الحديدية وحولت القطارات إلى مستشفيات وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ أقدم خطة سكة حديد داخل آسيا.