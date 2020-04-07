حصيلة وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز حاجز العشرة آلاف شخص

(د ب أ)

كشفت احصائية لجامعة جون هوبكنز الأمريكية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة تجاوزت اليوم الاثنين حاجز العشرة آلاف شخص.

وتفكر ولاية نيويورك ، وهي بؤرة نفشي الفيروس ، في إقامة مدافن مؤقتة في حديقة عامة مع اقتراب مشارح الموتى من طاقة استيعابها القصوى، حيث باتت تمتلئ بشكل سريع بالآلاف من ضحايا الفيروس .

ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في العالم، حيث بلغ عدد المصابين حتى الآن 347007 حالة، بالإضافة إلى 10335 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.

ويحذر مسؤولو الصحة والبيت الأبيض من أن الأسابيع المقبلة سوف تشهد على الأرجح ذروة معدلات تفشي الفيروس ونقل المرضى إلى المستشفيات، كما يرجح أن ترتفع حصيلة الوفيات بشكل حاد.

وتوجد في الولايات المتحدة مؤشرات متزايدة على نقص وشيك في الامدادات والعاملين في مجال الصحة.

وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة لا يزيد عن ألف حالة حتى العاشر من آذار/مارس الماضي، علاوة على قرابة ثلاثين حالة وفاة، ولكن المرض تفشي على نطاق واسع منذ ذلك الحين.

وتعتبر ولاية نيويورك هي البؤرة الرئيسية للوباء في الولايات المتحدة، فيما انتشر المرض أيضا في ولايات ميتشجن وإيلينوي وكاليفورنيا، ومن المتوقع أن تظهر بؤر إصابة أخرى بالمرض خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى شهدت كاليفورنيا 13438 حالة إصابة و 319 حالة وفاة وهي أعداد تعتبر منحفضة نسبيا بالنسبة لأكبر ولاية في الدولة.

وأعلن حاكم كاليفورنيا اليوم جافين نيوسوم أن ولايته سوف تتبرع بـ 500 جهاز تنفس في ظل نفاد المخزون الوطني من تلك الأجهزة.

وقال في بيان "أعلم لو أن الوضع اختلف، وكما نمر بحالة اكتظاظ في المستشفيات ، لكانت الولايات الأخرى ستهب لنجدتنا وتزويدنا بأحهزة التنفس مثلما نفعل نحن الآن".