 محكمة تركية تصدر حكمها اليوم نحو 500 شخص بتهمة محاولة الانقلاب عام 2016 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محكمة تركية تصدر حكمها اليوم نحو 500 شخص بتهمة محاولة الانقلاب عام 2016

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:30 ص

من المتوقع أن تصدر محكمة تركية ، اليوم الأربعاء، أحكاما بحق 497 شخصا من المتهمين بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

وبدأت المحاكمة في أكتوبر 2017 وشهدت 243 جلسة استماع.

ومن بين المتهمين جنود سابقون في الحرس الرئاسي ، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

ويطالب الادعاء بالسجن المؤبد بحق 90 متهما ، وأحكام سجن مطولة لعدة أشخاص آخرين.

وتنحي أنقرة باللائمة على الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن في تدبير العملية الفاشلة.

واعتقلت تركيا عشرات الآلاف وفصلت أكثر من 100 ألف شخص من الخدمة العامة منذ محاولة الانقلاب، منهم 21 ألفا من القوات المسلحة وحدها.

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