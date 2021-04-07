وكيل تعليم الغربية يتفقد معرض المجال الصناعي والتربية الفنية بطنطا

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وفتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، وإيمان عبد المعز مدير عام التعليم العام، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن، معرض دور المرأة المصرية في النهوض بالصناعات اليدوية، والذي فاز بالمركز الأول على المستوى الجمهوري في المسابقة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكان في استقبالهم عبد الناصر حميدة، موجه عام المجال الصناعي والتكنولوجيا.



وخلال الجولة، أشاد وكيل الوزارة بالمعروضات والأعمال التي تمت مشاركتها في المسابقة، والجهد المبذول من الجميع للفوز بالمركز الأول، ثم كرم الموجهين الأوائل للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بالإدارات التعليمية الـ10 لجهودهم خلال المسابقة والتي كللت بالنجاح وبالمركز الأول الجمهوري.



ثم زار وكيل الوزارة، المعرض الدائم للتربية الفنية بالإدارة والكائن بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية، الأحمدية الثانوية سابقاً، حيث رافق وكيل الوزارة والوفد المرافق له داخل المعرض، مرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا، وناصر فوزى، مدير مدرسة الأحمدية الثانوية، حيث استمع الحضور لشرح واف من محمود رمضان، معلم خبير التربية الفنية، عن المعروضات الموجودة ضمن المعرض الدائم لغرب طنطا، بحضور طلاب التربية العملية لكلية التربية النوعية بطنطا.



وقدم وكيل الوزارة الشكر لخالد حسن، موجه عام التربية الفنية بالمديرية، على الجهود الرائعة المبذولة في تجميل الحوائط والأسوار داخل ديوان المديرية، وإضافة لمسة فنية متميزة رسمت البهجة على وجوه العاملين والمترددين للمديرية.