نتنياهو يشارك في تظاهرة للمُطالبة بإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية

تظاهر مئات من أنصار اليمين الإسرائيلي المُتطرف والمستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة القدس المُحتلة، مطالبين باستقالة الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت، بمشاركة زعيم المُعارضة بنيامين نتنياهو، وعدد من أعضاء الكنيست عن حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية".

وتأتي التظاهرة، بعد ساعات من استقالة رئيسة الائتلاف الحكومي بالكنيست عيديت سيلمان من حزبها "يمينا" والائتلاف الحكومي، وهو ما أفقد الحكومة الحالية أغلبيتها في الكنسيت.

ودعا قادة معسكر اليمين إلى إسقاط حكومة بينيت لفشلها في توفير الأمن للإسرائيليين في ضوء الهجمات الأخيرة في النقب والخضيرة وتل أبيب.

وطالب نتنياهو، في كلمته خلال التظاهرة، أعضاء الائتلاف الحكومي عن أحزاب اليمين بـ "العودة إلى بيتهم الأيديولوجي.. لإعادة دولة إسرائيل إلى طريق الانتصار" على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "جئنا إلى هنا الليلة لنقول لهذه الحكومة الضعيفة شيئًا واحدًا فقط... ارحلوا؛ أنتم تضرون بالهوية القومية للدولة وبمعيشة الشعب الإسرائيلي. أيامكم في الحكم معدودة".

وفي سياق متصل، احتشد المئات من المستوطنين وأنصار اليمين المتطرف أمام منزل عضو الكنيست عن حزب "يمينا" نير أورباخ لمطالبته بالاستقالة من الائتلاف الحكومي.

وتنذر التطورات الأخيرة، بعودة الحلبة السياسية الإسرائيلية إلى مأزقها الحاصل منذ بداية عام 2019، بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة في أعقاب ثلاث جولات انتخابية للكنيست، ما اضطر الأحزاب المناوئة له، وسُميت بـ "كتلة التغيير" إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة الحالية رغم اختلاف المواقف بينها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبعد انشقاق عضو الكنيست عيديت سيلمان عن حزبها "يمينا" والائتلاف الحكومي، فقد الائتلاف الأغلبية في الكنيست، بحيث أصبح يدعمه 60 عضو مقابل معارضة 60 عضو.

وبالتالي، باتت السيناريوهات مفتوحة، إما انتخابات جديدة تعقب إسقاط الحكومة بمشروع قانون لحجب الثقة عنها، أو تشكيل حكومة جديدة من خلال حجب الثقة عن الحالية وترشيح عضو كنيست من المعارضة، أو بقاء الحكومة الحالية في ولايتها من دون قدرة على سن قوانين وتمرير أي ميزانية.

ولحل الكنيست وإسقاط الحكومة، يتعين الحصول على تأييد 61 عضو كنيست على الأقل، كما أن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل.