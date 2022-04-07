نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مبادرة منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بالداخلة





تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، منفذ بيع الخضروات والسلع الغذائية التابع للوحدة المحلية بمركز الداخلة يرافقها نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.



جاء ذلك استكمالاََ لجهود متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التي تنفذها المحافظة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.



وأكدت مجدى، على توفير كافة السلع واللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة بصفة مستمرة وطرحها بأسعار مخفضة لمواجهة إرتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، والتوسع في فتح المنافذ بالوحدات المحلية بالقرى.



والتقت عددا من المواطنين للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وتناسب أسعارها.