سفير فلسطين في القاهرة: حذرنا كثيرا من خطورة جر المنطقة لحرب دينية

قال دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة إن إسرائيل نجحت في جر المنطقة إلى وضع متوتر وغير مستقر من شأنه أن يمس الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها وأن يجر المنطقة إلى حرب دينية.

وأضاف اللوح، في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم)، أن القيادة الفلسيطينة حذرت كثيرا من خطورة جر المنطقة إلى حرب دينية، وحملت إسرائيل المسؤولية كاملة، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين حمل إسرائيل أيضا كامل المسئولية، فضلا عن البيانات التي صدرت عن وزارات الخارجية العرب والدول العربية وأطراف عربية وإسلامية عريضة حملت إسرائيل المسؤولية.

وأشار إلى أن مجلس الجامعة طالب مجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري والعاجل ، لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية، وبالفعل كان هناك تنسيقا أردنيا وفلسطينيا إماراتيا، باعتبار أن دولة الإمارات هي العضو العربي في مجلس الأمن، وعقدت أمس جلسة مغلقة لم يصدر عنها بيان لكن اللغة التي تحدث بها المندوبين والبيانات التي صدرت عن بعض الدول، مثل روسيا والصين وأمريكا وبريطانيا رفضت وأدانت هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت اللوح إلى أن فلسطين طالبت بضرورة تدخل دولي عاجل وحماية دولية من هذا البطش، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، استهداف المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وخاصة داخل المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن محاولة إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع به وتقسيمه زمانيا ومكانيا حتى في هذا شهر رمضان الفضيل.

وشدد على أن أعمال التصعيد الإسرائيلية خطيرة جدا، معربا عن أمله في أن تنجح المساعي المبذولة الآن من الأطراف العربية والإقليمية والدولية لوضع حد للتصعيد غير المسبوق و الخطير وغير المبرر وأن يتم وضع المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من الهدوء والاستقرار والتهدئة تمهيدا لخلق مناخ مناسب لانطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى أرض دولة فلسطين المحتلة.