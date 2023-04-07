باكستان تطلق خط مساعدة هاتفي وبرنامجا للصحة النفسية

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على تويتر، أن البلاد أطلقت خط مساعدة هاتفي وتطبيقا اليوم الجمعة لتوفير استشارة الكترونية للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.



وكان ينظر إلى الصحة العقلية بأنها من المحظورات في المجتمع الإسلامي المحافظ.



وتهدف المبادرة التي أُطلق عليها اسم "همراز" إلى توصيل الأفراد الذين هم في حاجة إلى مساعدة نفسية مع مختصين على مدار الساعة عبر خط مساعدة مخصص لذلك.



وإلى جانب خط المساعدة الهاتفي، تم تفعيل تطبيق على الهاتف المحمول وروبوت دردشة آلي لمساعدة الناس، حسبما ذكرت وزارة الصحة.



وقال شريف إن "عافية المواطنين لا سيما الصحة العقلية أمر بالغ الأهمية لتحسن مجتمعنا، يجب أن نزيل المحظورات حول الصحة النفسية".



وقال وزير الصحة عبدالقادر باتيل إن "هذه المبادرة هي الأولى من نوعها وستخلق حتما وعيا للتعامل مع الاختلالات العقلية كمرض وليس كمحرمات".



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يُقدر بأن 24 مليون شخص في باكستان في حاجة إلى مساعدة نفسية.