فصائل فلسطينية تبارك عمليتى إطلاق نار ودهس في تل أبيب

باركت فصائل فلسطينية، عمليتى إطلاق نار ودهس في تل أبيب وسط إسرائيل مساء اليوم الجمعة، أسفرتا عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.



وقالت حركة حماس في بيان: "إن عملية تل أبيب نوعية ووقعت في عمق الكيان الإسرائيلي وسبقها في الأغوار، لتدلل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الاحتلال".



فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي: "إن العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا".



وبحسب وسائل إعلام عبرية قتل شخص وأصيب 6 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، من جراء عملية إطلاق نار ودهس، نُفذت في مدينة تل أبيب.



وأُصيب شخص على الأقل بجراح خطيرة، فيما أفادت تقارير إسرائيلية، بأن العملية، نفذت في مكانين على الأقل، مشيرة إلى إصابة 3 آخرين، متوسطة، وطفيفة.



وتشهد الأراضي الفلسطينية تصاعدا في التوتر على خلفية تكرار اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في شرق القدس لإخلاء الفلسطينيين المعتكفين بداخله خلال شهر رمضان ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.