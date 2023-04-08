الشرطة الإسرائيلية تعتقل مُتظاهرين وتعتدي على وقفة احتجاجية نصرة للأقصى داخل أراضي 48

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عدة مُتظاهرين، واعتدت على وقفات منددة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك، وغزة ولبنان في عدة بلدات عربية داخل أراضي الـ 48.

وشهدت البلدات العربية عدة وقفات منددة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المعتكفين في المصلى القبلي واعتقال المئات.

واعتدت عناصر الشرطة الإسرائيلية على المشاركين في الوقفات ومنعوهم من رفع العلم الفلسطيني، وقامت باعتقال العديد من الشبان في عدة بلدات عربية منها: الناصرة، وسخنين، وكفر مندا، وباقة الغربية وأم الفحم.

وفي بلدة كابول، اعتقلت الشرطة، متظاهرين اثنين أحدهما فتى، لرفعهما العلم الفلسطيني خلال الوقفة التي نظمت على مفترق البلدة، نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدًا بالعدوان على قطاع غزة ولبنان.