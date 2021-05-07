 أمين عام الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية تظل أولوية بالنسبة لنا - بوابة الشروق
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أمين عام الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية تظل أولوية بالنسبة لنا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 مايو 2021 - 8:01 م | آخر تحديث: الجمعة 7 مايو 2021 - 8:01 م

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن القضية الفلسطينية تظل قضية أساسية وأولوية للأمم المتحدة والمدعومة بقوة القانون الدولي والقرارات الأممية كأساس لحل عادل قائم على مبدأ حل الدولتين.

وقال جوتيريش، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "هدفي هو تعبئة الرباعية، ولقد كنا نبذل جهودا وما زلنا، لكنّ هذا بالطبع يعتمد على الدول الأعضاء والأطراف، ونحن منخرطون وسنواصل ذلك".

وجدد دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والالتزام بولايتها، مضيفا "لكننا ما زلنا بحاجة إلى إيجاد المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به للأونروا لأننا نواجه كل عام هذه الأزمة المالية".

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