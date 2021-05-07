تمديد حالة الطوارئ في اليابان قبل أقل من 80 يوما على أولمبياد طوكيو

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الجمعة أن حالة الطوارئ في البلاد التي فرضت من جديد في نهاية أبريل في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا، سيتم تمديدها ثلاثة أسابيع حتى 31 مايو.

وبالإضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوما وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو (غربا)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيتشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب)، بحسب سوجا.

وقال سوجا "عدد الإصابات الجديدة مرتفع في المدن الكبرى، ولا تزال المستشفيات مكتظة" في مقاطعات في غرب البلاد، مضيفًا لذا "قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ حتى 31 مايو" بعد أن كان الموعد الاوّلي لانتهائها الثلاثاء المقبل.

وعلى الرغم ان إجراءات الاغلاق الثالث أكثر صرامة من المرتين السابقتين في اليابان، فإنها تبقى أقل من دول اخرى في مختلف انحاء العالم.

وتشمل القيود على وجه الخصوص تقييد الحد من نشاط بعض الأعمال التجارية، ولا سيما فرض الإغلاق الموقت للحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، تحت طائلة غرامة مالية.

ومع ذلك، يمكن تخفيف بعض القيود وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، مثل حظر المتفرجين في الأحداث الرياضية.

وتسجّل الأمبراطورية راهنًا زهاء 5300 اصابة يومية، فيما تسبب الوباء بوفاة حوالي 10500 شخص منذ بداية عام 2020.

وبالتالي يظل حجم الوباء محدودًا مقارنة بدول أخرى حول العالم، لكن الأزمة الصحية تستنفذ القطاع الطبي، خصوصا وأن حملة التلقيح تتقدم ببطء شديد في الأرخبيل.

- عريضة لإلغاء الالعاب -

تشكل هذه الموجة الجديدة من الاصابات ضربة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي والذي ينطلق في 23 يوليو المقبل.

وأصرّت الحكومة، المنظمون المحليون واللجنة الاولمبية الدولي مرارًا على إمكانية إقامة "ألعاب آمنة".

وسبق أن قررت السلطات حظر حضور المتفرجين من خارج البلاد، ويمكن أن يقام الحدث الأولمبي الكبير خلف أبواب مغلقة لأول مرة في تاريخه، كما أوضحت يوم الجمعة الماضي لوكالة فرانس برس رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو رغم ان القرار النهائي سيتخذ في يونيو.

إلا أن قدوم قرابة 11 الف رياضي ووفود من 200 بلد يُقلق العديد من اليابانيين المتخوفين من أن يتسبّب العرس العالمي بتفاقم الازمة الصحية.

وتعارض أغلبية واضحة من اليابانيين إقامة الألعاب هذا الصيف، وتطالب إما تأجيلًا جديدًا أو إلغاءً كاملاً، وفقًا لجميع استطلاعات الرأي على مدى عدة أشهر.

وقّع أكثر من 210 آلاف شخص على عريضة على الإنترنت بعنوان "ألغوا أولمبياد طوكيو لحماية حياتنا"، أطلقها الأربعاء مرشح سابق لمنصب حاكم طوكيو.

وفي محاولة لتهدئة شكوك الشعب الياباني المؤيد لتأجيل أو إلغاء جديد للألعاب، عزّزت اللجنة المنظمة طوكيو 2020 أيضًا الأسبوع الماضي إجراءات مكافحة الفيروسات المفروضة على الوفود الأولمبية ووسائل الإعلام.

وأعلن مختبرا فايزر وبيونتيك الخميس عن إبرام مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير لقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" للرياضيين والوفود من جميع الدول المشاركة.