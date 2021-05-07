خامنئي: الخطّ البياني الانحداري باتجاه زوال العدوّ الصهيوني بدأ ولن يتوقف

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يدعو إلى ضرورة التكامل بين الدول الإسلامية وأن تكون القضية الفلسطينية هي محور هذا التكامل



أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي أن القضية الفلسطينية مازالت القضية المشتركة الأهم والأكبر للأمة الإسلامية، مشددا على أن" الخطّ البياني الانحداري باتجاه زوال العدوّ الصهيوني قد بدأ و لن يتوقف".



وقال خامنئي، في الكلمة التي ألقاها اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي: "الصهاينة قد حوّلوا فلسطين المغتصبة منذ البداية إلى قاعدة للإرهاب. إسرائيل، ليست دولة، بل معسكراً إرهابياً ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى، ومكافحة هذا الكيان السفّاك، هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامّة".



وأشار خامنئي الى اجتماع المعسكرين الشرقي والغربي واتفاق كلمتهم على ضرورة "ولادة الكيان الغاصب، وبالفعل ولد الكيان الصهيوني"، غير أن وضع العالم الإسلامي في الوقت الراهن ليس كما كان عليه في السابق، بل أن موازين القوى اننتقلت لصالح العالم الاسلامي، كما أن الاحداث التي وقعت برهنت على مدى ضعف الغرب.



ودعا خامنئي إلى ضرورة التكامل بين الدول الإسلامية وأن تكون القضية الفلسطينية هي محور هذا التكامل.



يذكر أن إيران وصفت إسرائيل مرارا بالسرطان الذي يجب استئصاله.



وللعام الثاني على التوالي، تلغي إيران مسيرات يوم القدس التي يتم تنظيمها في الجمعة الأخيرة من رمضان بسبب وباء كورونا.