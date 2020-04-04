الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان الشيخ جراح

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات قوات الاحتلال الأسرائيلي ضد سكان حي الشيخ جراح.

واعتبرت الخارجية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، (وفا)، أن عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في احياء فلسطين المحتلة واحدا تلو الآخر، جزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال التهويدية التي تشمل جميع مناحي ومرافق الحياة الفلسطينية في القدس المحتلة.

وعبرت الخارجية عن استغرابها من غياب المواقف وردود الفعل الدولية اتجاه هذه الجريمة المستمرة والعلنية، هذا باستثناء بعض مواقف الادانة الخجولة والشكلية التي لا ترتقي الى مستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني فى القدس عامة وفي حي الشيخ جراح خاصة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن القيادة الفلسطينية تواصل مشاوراتها مع الاشقاء في العالمين العربي والاسلامي وعلى المستوى الأوروبي والدولي، وبشكل خاص مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتعميق الجبهة الدولية الرافضة لإجراءات الاحتلال في القدس.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة مطالبتها للمدعية العامة للجنائية الدولية بضرورة الإسراع في إجراء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم.