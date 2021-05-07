الكويت تدين استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات والتهجير بالقدس الشرقية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار اسرائيل في بناء المستوطنات وما تمارسه من عمليات تهجير وإخلاء في القدس الشرقية ولاسيما في حي الشيخ جراح.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة خطورة عملية بناء المستوطنات والاستمرار فيها لمخالفتها مبادئ القانون الدولي ونسفها للجهودالدولية الرامية إلى الوصول إلى حل نهائي للصراع الدائر في الشرق الاوسط إضافة الى تهديدها للاستقرار في المنطقة.

ورحبت الوزارة في هذا الصدد بالبيان الصادر عن مجموعة من الدول الأوروبية (بريطانيا - المانيا - فرنسا - إيطاليا - إسبانيا) والذي دعت فيه إسرائيل إلى تعليق قرارها بالمضي قدما في بناء المستوطنات وإنهاء سياسة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ووقف عمليات الإخلاء والتهجير في القدس الشرقية ولا سيما في حى الشيخ جراح.

واختتمت بيانها بالتأكيد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحمل إسرائيل على وقف مثل هذه القرارات الأحادية وتهيئة الأجواءلاستئناف مباحثات السلام وصولا إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية و مبادرة السلام العربية وحل الدولتين .

واندلعت توترات في حي الشيخ جراح خلال الأسبوع الماضي حيث يتعرض عشرات الفلسطينيين لخطر الطرد بعد معركة قانونية طويلة مع إسرائيليين يهود يمينيين يحاولون الحصول على عقارات في الحي الواقع شمال مدينة القدس القديمة.

وأثارت التوترات مخاوف من اندلاع صراع أوسع، حيث حذرت حركة حماس في غزة من تجدد العنف بشأن هذه القضية.