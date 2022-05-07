كتائب القسام تحذر إسرائيل من استهداف قادة المقاومة: سنحدث زلزالا في المنطقة



حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت، من أن احتمال استهداف إسرائيل قادة "المقاومة" سيكون "إيذانا بزلزال في المنطقة".



وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام المكنى أبو عبيدة في بيان مقتضب إنه: "في ضوء تهديدات العدو (إسرائيل) الجبان... فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالقائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وأضاف أبوعبيدة: "ستكون معركة سيف القدس (المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل في غزة العام الماضي) حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".



وقد هدد مسئولون إسرائيليون باستهداف زعيم حماس في غزة يحيى السنوار وقادة الحركة بزعم تحريضهم على شن عمليات ضد أهداف إسرائيلية كان آخرها مقتل ثلاثة إسرائيليين قرب تل أبيب قبل يومين في عملية طعن.