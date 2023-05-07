 البرلمان العربي يرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء مباحثات بين الأطراف السودانية بجدة - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء مباحثات بين الأطراف السودانية بجدة

منال الوراقي
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 8:34 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 8:34 م

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالمبادرة التي تم الإعلان عنها من جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء مباحثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية، وممثلين عن قوات الدعم السريع التي عقدت في مدينة جدة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمله في أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي للأزمة السودانية ورأب الصدع بين الطرفين ووقف نزيف الدم والعودة بالدولة السودانية إلى طريق الأمن والاستقرار، مشددا على أن الأمن السوداني هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود البناءة التي تبذلها المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة إلى جانب كل الجهود العربية المبذولة للوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق والمساهمة بشكل حثيث في الحفاظ على تماسك الدولة وإجلاء الرعايا وايصال المساعدات الإنسانية.


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