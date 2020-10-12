علق رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على مقارنة الجمهور لأداء الفنانين المشاركين في حفل روائع الموجي، والمغنيين الأصليين لتلك الأغنيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الفنانين المشاركين بالحفل كبار وأدوا الأغاني بشكل جميل، قائلًا إنه على المستوى الشخصي متعاطف مع القديم لأنه محفور في ذكرياته ووجدانه.

وقال: «كل الفنانين الكبار أدوا الأغاني بطعمهم، صعب توجه فنان كبير وتخليه يتلبّس أم كلثوم وعبدالحليم، لا يمكن أحد يملأ فراغ أم كلثوم أو عبدالحليم أو وردة أو نجاة أو فايزة، كله له طعم وله لون وهما أدوها بشياكة الوقت الحاضر».

وأعرب عن سعادته بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب، إلى الساحة الفنية الغنائية مرة أخرى، قائلًا إنها تتسم بإحساس كبير ولها بصمة في تاريخ الأغنية العربية.

وذكر أنه «يتمنى أن تركز شيرين على فنها وتنتبه لصحتها، وألا تحرم جمهورها والمستمتعين بفنها بغياب ثانٍ».

وتوجه برسالة إلى المصريين: «عندكم فن عظيم يحق لكم ويحق لنا ولكل متذوق للفن الراقي الفخر به، في المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نقدر هذا الفن وحريصون عليه وعلى كل مبدع عربي ومبدع في العالم، أرض المملكة داعمة لكل مبدع وشعار الترفيه دائمًا: (نرعى الإبداع أينما كان)».