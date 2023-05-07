الجامعة العربية: يجب إسكات صوت البنادق ليبدأ حديث الدبلوماسية بالأزمة السودانية

قال السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة عقدت اجتماعا في اليوم الثاني من اشتعال الأزمة السودانية، مؤكدًا أن الجامعة بدولها العربية تعي مدى خطورة هذه الأزمة وأن الأولوية فيها وقف إطلاق النار.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أنه صدر قرار بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مجموعة اتصال من مصر والسعودية مع أطراف الأزمة والأطراف الأخرى ذات الصلة، لافتًا إلى أن أي مسار للحل يشمل الاتصال مع مختلف الأطراف المؤثرة.



وأشار إلى أنه تم تكليف من الجانب العربي لهذه اللجنة للقيام بدورها مع طرفي الأزمة وأي أطراف لها صلة بمجريات الأزمة السودانية، مُعربًا عن أمنيته في أن تتجه الأزمة السودانية للتهدئة، لأنه لكي يبدأ حديث الدبلوماسية لابد أن تسكت أصوات البنادق وينقشع غبار الحرب.



وأكد أن الجميع يعلم مدى خطورة الأحداث في السودان، ويرى وطأتها وتبعاتها الثقيلة على السكان والمدنيين بصورة مؤسفة.



وترأس سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الأحد، الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



ونشر السفير احمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، صورًا تعكس جانبًا من الاجتماع.