قال القيادي في حركة "حماس" بسام خلف، إنّ "المفاوضات كانت عالقة عند نقطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار ولكن الضمانات التي قُدّمت جعلت الحركة توافق على العرض المقدم.

وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أن الحركة لم تغيّر موقفها من الولايات المتحدة الأمريكية كداعم وشريك في هذه الحرب ولكن تأخير التبادل على ذوي الرتب العليا من الجنود الإسرائيليين شكّل ورقة قوية في يد "حماس".

وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار وكان يظن أنّ الحركة سترفض هذا المقترح، وهدّد أنّه سيدخل إلى رفح بغض النظر عن موقف الحركة في المفاوضات.

وتابع: «هذا الدخول محدود، والجيش الإسرائيلي أجرى عمليات محدودة والضغط الأمريكي قد يغير شيء في المعادلة، وحماس ستتصدى للعدوان الإسرائيلي على رفح، بالتوازي مع انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة الحركة».

واعتبر خلف أنّ ما يحدث في رفح لن يؤثر على مسار المفاوضات، وقال: «أعطينا موقفنا ومطالبنا الثابتة التي لا يمكن أن نتنازل عنها وهي وقف إطلاق النار وبقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة».

وأصبحت الأحداث والتطورات في جنوب قطاع غزة محور الاهتمام، بعد توسيع جيش الاحتلال لعملياته العسكرية في مدينة رفح، وصولا إلى إعلان سيطرته على معبر رفح.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح من الجهة الفلسطينية ورفعت علم كيان الاحتلال داخله.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وجراء ذلك، أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.