أعلن مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس عن نيته زيارة أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: "أخطط بالفعل لزيارة أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هناك تنسيق جار حاليا حول حيثيات وكيفية الزيارة".

وأضاف مستشار ألمانيا: "نريد تقديم مساهمة كبيرة من جانب الاتحاد الأوروبي لضمان وقف دائم لإطلاق النار هناك بعد عطلة نهاية الأسبوع المقبل، ومن ثم إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. طالما لم يتم تحقيق وقف دائم لإطلاق النار واتفاق مع روسيا، لا يمكننا تقديم أي معلومات عن نطاق الضمانات الأمنية التي سنقدمها لأوكرانيا، لأننا ببساطة لا نعرف الشروط بعد"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وشدد على أنه "من المهم أن تبقى الولايات المتحدة مشاركة في هذه العملية، وكذلك في الضمانات الأمنية اللاحقة لأوكرانيا".

يذكر أن ميرتس وصل إلى فرنسا اليوم، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب مستشار ألمانيا.