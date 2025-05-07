ميرتس يعلن اعتزامه بحث الردع النووي الأوروبي مع فرنسا وبريطانيا

صرح المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، بأنه يرغب في بدء محادثات سريعة مع فرنسا وبريطانيا حول مستقبل الردع النووي في أوروبا.

وجاءت هذه التصريحات لزعيم الاتحاد المسيحي الألماني، في أول زيارة خارجية يقوم بها بعد انتخابه مساء أمس الثلاثاء.

وخلال استقبال الفرنسي إيمانويل ماكرون له، قال ميرتس: "أرى أن من الضروري للغاية أن نجري نقاشًا مع فرنسا ومع بريطانيا كذلك حول الكيفية التي يمكننا بها أن نقدم معا مثل هذا الردع في المستقبل".

وأوضح أن هذا الطرح يُقصد به صراحة أن يكون مكمّلًا للمظلة النووية الأمريكية.

وأعلن ميرتس أنه سيتم إطلاق محادثات بصيغة "3 زائد 3"، والتي ستضم رئيسي الحكومة ووزيري الخارجية ووزيري الدفاع من الجانبين، خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لمناقشة هذه القضايا وسواها من المسائل الدفاعية والأمنية.

وأكّد أن الأمر لا يزال في مرحلة النقاش، وأنه لا يجري التخطيط "لاستبدال" الحماية التي توفرها الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن ميرتس توجه إلى باريس بعد مضي 17 ساعة فقط على توليه مهام منصبه.

ويهدف كل من المستشار الألماني والرئيس الفرنسي إلى تعزيز المحور الألماني - الفرنسي بشكل ملموس داخل أوروبا في ظل التحول الجذري في السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال حكم الرئيس دونالد ترامب.