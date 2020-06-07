افتتحت شركة الأهلى للصرافة – المملوكة للبنك الأهلى المصرى – الاسبوع الماضى فرعها رقم 43 بمدينة شرم الشيخ، تبعا لتصريحات عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة.



أضاف محيى الدين لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الشركة تعتزم افتتاح فروع جديدة قبل نهاية العام فى مدينة فاقوس بالشرقية، وفرع بالمنصورة، وآخر بالغردقة وفرعين بالقاهرة، احدهما فى شارع السودان والآخر فى مدينة الرحاب، وذلك فى اطار خطة الشركة للوصول بعدد فروعها إلى 50 فرعا قبل نهاية العام.



وقال محيى الدين إن ازمة فيروس كورونا وما ترتب عليه من إجراءات احترازية مثل حظر السفر أثر على حجم معاملات الشركة من عمليات البيع والشراء للعملة والذى تراجع إلى ما بين 14 ــ 18 مليون جنيه يوميا مقابل 65 مليون جنيه قبل الازمة الراهنة، مشيرا إلى ان خطة افتتاح الفروع لم تتأثر بالازمة الراهنة.



«لا توجد قيود على بيع العملة، وعمليات البيع والشراء تسير وفقا لتعليمات المنظمة التى اقرها البنك المركزى فى وقت سابق» ــ قال محيى الدين.

كانت الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه وذلك لتعديم خطة التوسع فى شبكة الفروع الجديدة المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات سابقة بأن شركة الأهلى للصرافة التى تعد إحدى أذرع الخدمات المالية التى يقدمها ويتوسع فيها البنك الأهلى المصرى تم تأسيسها عام2017 توازيا مع قرارات تحرير سعر الصرف من أجل المساهمة فى استقرار أسعار صرف العملات بالسوق المصرية، وذلك برأسمال مرخص 200 مليون جنيه تم إصداره بالكامل، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص ليصل إلى 400 مليون جنيه.