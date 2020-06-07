 «التعاون الإسلامي» تعلن عن اجتماع استثنائي بشأن التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من فلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«التعاون الإسلامي» تعلن عن اجتماع استثنائي بشأن التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من فلسطين

حسام عماد
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 9:09 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 9:09 م

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع استثنائي افتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، يوم الأربعاء المقبل، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، قالت أمانة منظمة التعاون، في بيان، مساء الأحد: «يرأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور أصحاب المعالي وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حدد يوم الأول من يوليو موعدا مستهدفا للبدء في تنفيذ خطته لضم المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن في الضفة الغربية.

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