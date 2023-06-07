

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات اقتحام قوات الدعم السريع السفارة الصينية، ومنزل ومقر سفارة دولة فلسطين، بالإضافة إلى منزل سفير سلطنة عُمان.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية، حسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأضاف البيان أن الميليشيا المتمردة تمكنت من سرقة عدد من السيارات الدبلوماسية من مقر السفارة الصينية، والعبث بالمستندات وتخريب الأثاث، كما اقتحمت منزل السفير ومقر سفارة دولة فلسطين للمرة الرابعة، مع اقتحام منزل سفير سلطنة عمان وسرقة السجاد والأثاث والمقتنيات الثمينة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية السودانية تكرر إدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن كلا من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.

وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق محادثات جدة، قبل أيام، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.

كما دعت إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.