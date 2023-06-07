وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي

أجرى وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، بالرباط، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب»، استعرض الجانبان، خلال هذه المباحثات، سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالدينامية المطردة لتعزيز التعاون بين المملكة وإسرائيل في جميع المجالات، ولا سيما الأمني منها.

يذكر أنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر 2020، والتي تم قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وفي وقت سابق، شارك 12 جنديا إسرائيليا في تدريبات عسكرية دولية في المغرب، للمرة الأولى على الإطلاق، تحت اسم «الأسد الإفريقي».

وأكد مصدر عسكري مطلع على الأمر لتليفزيون «inews24» الإسرائيلي، أن هذه العلاقة العسكرية بين الجيشين تأسست في مارس 2022، بزيارة وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المغرب.

وأوضح المصدر، أن المشاركة الإسرائيلية في هذه التدريبات رمزية، حيث تعرف الجنود المغاربة تاريخ وحدة الجولاني التابعة للجيش الإسرائيلي وخبرتها في القتال.

وأكد مسئولون مغاربة أن الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب، وسيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة.

ومناورات «الأسد الإفريقي» التي ينظّمها سنويا المغرب والولايات المتحدة بصورة مشتركة، أجريت من الثلاثاء وحتى 16 يونيو الجاري، وشارك فيها نحو 8 آلاف عسكري من 18 دولة.