قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن مدرسة النصيرات التابعة للوكالة، والتي استهدفتها إسرائيل تقع شمال غرب مخيم النصيرات للاجئين، موضحا أنها تعد من أكبر المدارس التي تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين بإجمالي 6 آلاف نازح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء الخميس أنه نفذ ضربة جوية مميتة على مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة، زاعمًا أنها تؤوي «مجمعًا لحماس».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن إسرائيل أطلقت 3 صواريخ فجر الخميس على المدرسة، مشيرًا إلى أن الصواريخ أصابت بعض الفصول التي كانت تؤوي مئات النازحين، وأسفرت عن استشهاد ما بين 35 إلى 45 شخصًا، بينهم 9 نساء و15طفلًا، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وأكد أن استهداف إسرائيل لمدرسة النصيرات ليس الأول، مشيرًا إلى أن إسرائيل قصفت 180 مبنى و منشأة تابعة للأونروا بشكل مباشر أو غير مباشر منذ بدء الحرب، وبعضها مسح من على وجه الأرض.

وذكر أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 500 نازح وإصابة آخرين داخل مبان الوكالة، فضلا عن إلى استشهاد 192 موظفًا من موظفي الأونروا في القصف.

وأكد أن الوكالة ترسل إحداثيات مدرسة النصيرات و جميع مدارسها للجانب الإسرائيلي مرتين يوميا، صباحا و مساءً، لافتا أن إسرائيل لم تحذر الوكالة من القصف؛ من أجل إجلاء النازحين، مؤكدا أن جميع ضحايا الضربات الإسرائيلية من المدنيين الأبرياء.

ووصف الأوضاع في غزة بـ «الكارثية»، مشيرًا إلى وجود نقص حاد في المياه والأغذية والرعاية الطبية، موضحا أن 1.75 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون على مساحة 55 كيلو مربع، في ظل انهيار إنساني و صحي شامل.